Мутко прокомментировал слова Федуна о том, что «Спартак» снимется с РПЛ

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал слова Леонида Федуна о том, что московский «Спартак» снимется с розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Слова Федуна? Это эмоции. Мы дружим давно, я считаю, что Федун по-своему любит «Спартак», все вкладывает в него. Я ему всегда говорил, что «Спартак» — особый клуб, как и «Зенит», — сказал Мутко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Федун раскритиковал судейство в матче против «Сочи». Встреча завершилась со счетом 2:2. Оба мяча черноморский клуб забил с пенальти.



Ранее сообщалось о том, что Федун наказан за резкие высказывания о судействе в РПЛ.