Экс-игрок сборной Украины: у России будут проблемы, если она недооценит венгров

Экс-футболист сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча Лиги наций между Россией и Венгрией, передает Sport24.

«Если сборная России недооценит венгров, то у нее будут проблемы. Я думаю, что венгерская сборная показала свою силу. Обязательно буду смотреть матч, будет интересная игра», — сказал Ребров.

Напомним, сейчас бывший форвард возглавляет венгерский «Ференцварош».

Ранее сообщалось о том, что в сборной России после тестирования не выявлены случаи заражения COVID-19.