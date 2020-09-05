Циципас проиграл Чоричу и покинул US Open
Хорватский теннисист Борна Чорич вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США — US Open.
32-я ракетка рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) оказался сильнее 22-летнего грека Стефаноса Циципаса.
Встреча продлилась 4 часа 38 минут и завершилась в пяти сетах (7:6, 4:6, 6:4, 5:7, 6:7).
Чорич оформил четыре подачи навылет, совершил две двойных ошибки и спас 67% брейкпойнтов.
В следующей игре 23-летний спортсмен сразится с австралийцем Джорданом Томпсоном.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев после двух побед в поединках Открытого чемпионата США высказался о третьем матче с хозяином корта Джеффри-Джоном Вулфом.