Дубль Радулова помог «Далласу» выйти в финал Западной конференции НХЛ
В седьмом полуфинальном матче Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» уступило «Далласу Старз».
Встреча закончилась в овертайме — 4:5.
Стоит отметить, что российский форвард «Далласа» Александр Радулов и отечественный нападающий «Колорадо» Владислав Наместников оформили в этом матче по дублю.
Как итог, «Старз» вышли в финал конференции, где встретятся с победителем пары «Вегас» — «Ванкувер».
НХЛ — плей-офф. Полуфинал — Запад. 7-й матч
«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» — 4:5 ОТ
0:1 — Радулов (Павелски, Хейсканен) – 02:39' (5x4),
1:1 — Наместников (Коул, Кадри) – 03:48' (5x5),
2:1 — Бураковски – 09:43' (5x5),
2:2 — Кивиранта (Гурьянов, Клингберг) – 23:06' (6x5),
3:2 — Кадри (Рантанен, Бураковски) – 25:45' (5x4),
3:3 — Радулов (Клингберг, Бенн) – 51:28' (5x4),
4:3 — Наместников (Комфер, Задоров) – 56:20' (5x5),
4:4 — Кивиранта (Хинц, Хейсканен) – 56:30' (5x5),
4:5 — Кивиранта (Секера) – 67:24' (5x5).
Ранее форвард «Каролины» Свечников рассказал о восстановлении после травмы.