Спортсменов из США могут отстранить от Игр при отказе страны финансировать WADA

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от участия в Играх и других международных соревнований, если США откажутся от финансирования организации.

Ранее Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, обратилось к Конгрессу с предложением рассмотреть данную инициативу. В докладе ведомства отмечается, что отказ возможен, если WADA не предпримет мер по своему реформированию. Согласно отчету, США ежегодно вносят $2,7 млн. Также в Управлении считают, что в WADA слишком мало американцев.

Банька отметил, что отказ от финансирования может иметь серьезные последствия для спортсменов из США. По его словам, в WADA обратились правительства нескольких стран мира.

«Они хотят, чтобы мы рассмотрели поправку к стандарту соответствия, где будет сказано, что неуплата правительством взноса в WADA может привести к тому, что антидопинговое агентство данной страны будет объявлено несоответствующим кодексу организации», — цитирует Баньку Reuters.

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт назвал слова президента WADA пустой угрозой. Также он призвал организацию не атаковать ключевых партнеров.

Ранее WADA прокомментировало возможный отказ от финансирования организации со стороны США.