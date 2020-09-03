Гол Зинченко принес Украине победу над Швейцарией в матчи Лиги наций
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Сборная Украины по футболу одержала победу над командой Швейцарии в матче 1-го тура 4-й группы Лиги наций УЕФА.
Встреча, состоявшаяся во Львове, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
В составе победителей голами отметились Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко. Единственный мяч гостей записал на свой счет Харис Сеферович.
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Сербию в матче Лиги наций.
Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4. 1-й тур
Украина — Швейцария — 2:1
Голы: 1:0 — Ярмоленко, `14; 1:1 — Сеферович, `41; 2:1 — Зинченко, `68