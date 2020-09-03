Бывший генеральный секретарь РФС прокомментировал переход Миранчука в «Аталанту»

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев прокомментировал переход Алексея Миранчука из московского «Локомотива» в итальянскую «Аталанту», передает РИА «Новости».

«Алексей большой молодец. Он сделал все очень вовремя. И в отличие от других наших раскрученных футболистов — Артема Дзюбы и Александра Кокорина — он сделал то, о чем другие говорят», — сказал Воробьев.

Напомним, Миранчук выступал за красно-зеленых с 2013 по 2020 год. В «Аталанте» он будет выступать под 59-м номером.



Ранее было опубликовано первое фото Миранчука в клубной экипировке «Аталанты».