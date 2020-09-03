Арбитры матча «Ротор» — «Спартак» отстранены от работы

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что арбитры Алексей Сухой и Владимир Москалев отстранены от работы по итогам матча пятого тура чемпионата России между волгоградским «Ротором» и «Спартаком».

Функционер заявил, что причиной отстранения стали грубые ошибки, повлиявшие на результат встречи.

«Эти решения были приняты по итогам заседания экспертно-судейской комиссии, решения которой являются окончательными, туда входят авторитетные российские эксперты и известные европейские. Сухой и Москалев отстранены на месяц», — цитирует Хачатурянца «Матч ТВ».

Встреча между «Ротором» и «Спартаком», прошедшая в Волгограде, завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

Ранее сообщалось, что судья матча первого тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» отстранен до 10 октября.