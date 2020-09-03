«Барселона» готова снизить сумму отступных за Месси

«Барселона» готова снизить сумму отступных за нападающего Лионеля Месси, сообщает The Telegraph.

По информации издания, клуб может отпустить футболиста за €100 млн.

После неудачного сезона аргентинец уведомил клуб о своем желании досрочно разорвать контракт. Пункт об одностороннем расторжении соглашения прописан в трудовом договоре нападающего. По информации СМИ, в подписании игрока заинтересован «Манчестер Сити», однако команда не планирует выплачивать за игрока отступные, сумма которых составляет €700 млн.

Ранее в Аргентине оценили вероятность того, что Месси останется в «Барселоне».