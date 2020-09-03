Бывший футболист «МЮ» Канчельскис заразился коронавирусом и потерял 5 кг

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заразился коронавирусом и рассказал о своем состоянии. Его слова передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время у него стабилизировалась температура тела, появился аппетит, но определенная слабость так и не ушла.

«Постепенно прихожу в себя, чувствую себя несколько лучше, организм выздоравливает. Вскоре собираюсь пройти полное обследование, сдам все анализы.

За эти дни потерял около пяти килограммов, но так и должно быть, наверное, после любого заболевания», — сказал Канчельскис.

Ранее сообщалось, что полузащтиник «Брешии» Сандро Тонали отказался переходить в «Барселону».