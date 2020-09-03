«Колорадо» сравнял счет в серии с «Далласом»

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции 2020 года «Колорадо Эвеланш» оказался сильнее «Даллас Старз».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плейс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей со счетом 1:4.

У победителей отличились Никита Задоров, Кэйл Макар, Микко Рантанен и Натан Маккиннон.

В составе проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Миро Хейсканен.

После этой победы счет в серии до четырех побед стал равным — 3:3.

Ранее сообщалось, что глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о возможном переносе игр регулярного чемпионата из-за коронавирусной инфекции.