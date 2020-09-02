ЦСКА в овертайме поиграл «Ак Барсу» в матче Кубка открытия КХЛ

Московский ЦСКА в овертайме проиграл казанскому «Ак Барсу» в матче Кубка открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Стефан Да Коста, Джастин Азеведу и Дмитрий Воронков. У проигравшей команды шайбы забросили Дмитрий Саморуков и Антон Слепышев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующей встрече ЦСКА примет «Сочи», а «Ак Барс» в Казани сыграет с подольским «Витязем».

Ранее ЦСКА и «Ак Барс» объявили составы на матч Кубка открытия КХЛ.

КХЛ. Кубок открытия

ЦСКА (Москва, Россия) — «Ак Барс» (Казань, Россия) — 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

1:0 — Саморуков (Слепышев, Локтионов) — 00:51

1:1 — Да Коста (Викстранд, Азеведу) — 25:29 (5x4)

2:1 — Слепышев (Локтионов) — 42:58

2:2 — Азеведу (Доус, Да Коста) — 53:05

2:3 — Воронков — 61:31 (3x3)