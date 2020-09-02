СМИ: Неймар заразился коронавирусом

«Пари Сен-Жермен» объявил на официальном сайте о трех случаях заражения коронавирусом.

По информации L'Équipe, инфекцию обнаружили у нападающего Неймара. Ранее СМИ сообщили, что у полузащитников Леандро Паредеса и Анхеля Ди Марии также положительные тесты на COVID-19.. Отмечается, что все трое отдыхали на Ибице.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 848 тыс. человек, 16,7 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 25,3 млн.