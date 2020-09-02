17-летняя экс-ученица Тутберидзе завершила карьеру

Российская фигуристка Дарья Паненкова объявила о завершении спортивной карьеры.

Фигуристка занималась в группе Этери Тутберидзе с 2016 по 2018 год, после чего перешла к тренеру Анне Царевой.

«Моя карьера в фигурном катании подошла к концу, я долго думала над этим решением и поняла, что хочу развиваться дальше в качестве тренера. Для меня это что-то новое, и я получаю исключительно положительные эмоции от этой работы», — написала Паненкова в Instagram.

Она поблагодарила Тутберидзе и ее команду, а также выразила благодарность тренерам Царевой, Наталье Гавриловой и Марии Борисовой.

В сезоне-2017/18 Паненкова дебютировала в юниорской серии Гран-при, где стала победительницей этапа в Латвии и заняла второе место на этапе в Польше.

Ранее сообщалось, что Паненкова удалила фотографии из Instagram после критики олимпийской чемпионки Алины Загитовой.