17-летняя экс-ученица Тутберидзе завершила карьеру
Российская фигуристка Дарья Паненкова объявила о завершении спортивной карьеры.
Фигуристка занималась в группе Этери Тутберидзе с 2016 по 2018 год, после чего перешла к тренеру Анне Царевой.
«Моя карьера в фигурном катании подошла к концу, я долго думала над этим решением и поняла, что хочу развиваться дальше в качестве тренера. Для меня это что-то новое, и я получаю исключительно положительные эмоции от этой работы», — написала Паненкова в Instagram.
Она поблагодарила Тутберидзе и ее команду, а также выразила благодарность тренерам Царевой, Наталье Гавриловой и Марии Борисовой.
В сезоне-2017/18 Паненкова дебютировала в юниорской серии Гран-при, где стала победительницей этапа в Латвии и заняла второе место на этапе в Польше.
Ранее сообщалось, что Паненкова удалила фотографии из Instagram после критики олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я думаю , что многие уже догадывались, теперь скажу с уверенностью. Моя карьера в фигурном катании подошла к концу, я долго думала над этим решением и поняла, что хочу развиваться дальше в качестве тренера. Для меня это что-то новое и я получаю исключительное положительные эмоции от этой работы. Я очень благодарна всем моим тренерам за то, что верили и поддерживали меня: Гавриловой Наталье Владимировне, Царевой Анне Владимировне @tsareva__anna , Борисовой Марии Александровне, Тутберидзе Этери Георгиевне @tutberidze.eteri , Глейхенгаузу Даниилу Марковичу @daniil_gleikhengauz , Дудакову Сергею Викторовичу, Розанову Сергею Александровичу @gosu.coach ❤️ А так же огромное спасибо Клубу «Самбо-70» @s_70rus ! Спасибо и тебе мамочка за терпение и правильные слова @knataliya1502 Один из жизненных этапов пройден. Дальше только интересней ��