Клубам КХЛ разрешили организовать минуту молчания в память о тренере Ржиге

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрешила клубам организовать минуту молчания в память о чешском тренере Милоше Ржиге, передает ТАСС.

Специалист был госпитализирован в середине августа из-за резкого ухудшения здоровья. Ржига скончался в возрасте 61 года 1 сентября.

«КХЛ выражает искренние соболезнования в связи со смертью Милоша Ржиги. Лига не будет возражать в случае организации клубами перед матчами минуты молчания в честь тренера», — заявили в пресс-службе.

Специалист возглавлял московский «Спартак» с 2007 по 2010 год. Под его руководством клуб дважды доходил до 1/4 финала Кубка Гагарина, что является лучшим результатом для команды за время выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Также Ржига тренировал подмосковный «Атлант», петербургский СКА, омский «Авангард» и братиславский «Слован».

Ржига также руководил сборной Чехии с 2018 по 2020 год. Лучшим результатом национальной команды стало четвертое место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.

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