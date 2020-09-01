Названа причина смерти экс-тренера хоккейного «Спартака» Ржиги

Чешский тренер Милош Ржига умер от варикоза, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как отмечает издание, незадолго до смерти специалист перенес коронавирус.

Варикоз — расширения вен, которое сопровождается несостоятельностью клапанов и нарушением кровотока.

Специалист возглавлял московский «Спартак» с 2007 по 2010 год. Под его руководством клуб дважды доходил до 1/4 финала Кубка Гагарина, что является лучшим результатом для команды за время выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Также Ржига тренировал подмосковный «Атлант», петербургский СКА и братиславский «Слован».

Ржига также руководил сборной Чехии с 2018 по 2020 год. Лучшим результатом национальной команды стало четвертое место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.

Ранее сообщалось, что специалист скончался 1 сентября в возрасте 61 года.