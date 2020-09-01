Тедеско: старт сезона впечатляет, как и футбол «Спартака»

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско порассуждал об успешном старте красно-белых в сезоне-2020/21.

Напомним, что после шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) москвичи не знают поражений и идут первыми в турнирной таблице чемпионата страны.

«Посмотрим, как дела пойдут в дальнейшем. У нас очень молодая команда, заметно прибавившая в последние месяцы. Старт сезона с шестью матчами без проигрышей и первым местом в турнирной таблице впечатляет, как и футбол, который мы показываем. В среднем у нас 60% владения мячом, и мы — одна из самых бьющих команд в РПЛ.

Надеюсь, мы продолжим в том же духе, чтобы фанаты нами гордились», — цитирует Тедеско Tuttomercatoweb.

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