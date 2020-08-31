Тарасова прокомментировала новость о том, что Загитова будет вести «Ледниковый период»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что фигуристка Алина Загитова будет вести шоу «Ледниковый период», передает Sport24.

«Если Первый канал и Загитова договорятся, то я буду рада за Алину! Это наш лучший проект! Его очень любит страна, и он зарекомендовал себя среди народа», — сказала Тарасова.

Наставник отметила, что Загитова там не будет кататься, но попробует себя в роли ведущей.

Ранее Тарасова прокомментировала мнение о том, что Алену Косторную надо отстранить на сезон .