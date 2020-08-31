Источник: «Манчестер Сити» готовится презентовать Месси

Английский «Манчестер Сити» готовится презентовать игрока каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, передает журналист Марсело Бехлер в Twitter

Отмечается, что «горожане» запросили архивные записи игры аргентинца, чтобы смонтировать видеоролик о нем.



Напомним, форвард отказался тренироваться с сине-гранатовыми. Он заявил, что больше не считает себя игроком команды.



Ранее Месси отказался тренироваться с «Барселоной».