Источник: «Манчестер Сити» готовится презентовать Месси

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Английский «Манчестер Сити» готовится презентовать игрока каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, передает журналист Марсело Бехлер в Twitter

Отмечается, что «горожане» запросили архивные записи игры аргентинца, чтобы смонтировать видеоролик о нем.

Напомним, форвард отказался тренироваться с сине-гранатовыми. Он заявил, что больше не считает себя игроком команды.

Ранее Месси отказался тренироваться с «Барселоной».