Источник: «Манчестер Сити» готовится презентовать Месси
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Английский «Манчестер Сити» готовится презентовать игрока каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, передает журналист Марсело Бехлер в Twitter
Отмечается, что «горожане» запросили архивные записи игры аргентинца, чтобы смонтировать видеоролик о нем.
Напомним, форвард отказался тренироваться с сине-гранатовыми. Он заявил, что больше не считает себя игроком команды.
Ранее Месси отказался тренироваться с «Барселоной».
Manchester City já está se preparando para o que pode vir.— Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 30, 2020
Solicitou a uma grande produtora imagens de arquivo de Messi para preparar material audiovisual, caso o acerto aconteça. pic.twitter.com/wcXzwQA7Qh