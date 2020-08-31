Соболев и Дзюба сделали совместное фото
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Игроки сборной России по футболу Александр Соболев и Артем Дзюба сделали совместное фото на сборах национальной команды.
Напомним, наставник сборной России Станислав Черчесов не вызвал Соболева из-за конфликта с Дзюбой. Спустя некоторое время футболисты обсудили ситуацию, а Александр попал в заявку на матчи Лиги наций вместо травмированного Евгения Луценко.
3 сентября Россия сыграет против Сербии в Москве. Встреча со сборной Венгрии пройдет в Будапеште 6 сентября.
Ранее Дзюба рассказал об улаженном конфликте с Соболевым.
������— Сборная России (@TeamRussia) August 31, 2020
⠀#НашиПарни pic.twitter.com/BUZdGclbcz