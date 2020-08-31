Соболев и Дзюба сделали совместное фото

Игроки сборной России по футболу Александр Соболев и Артем Дзюба сделали совместное фото на сборах национальной команды.

Напомним, наставник сборной России Станислав Черчесов не вызвал Соболева из-за конфликта с Дзюбой. Спустя некоторое время футболисты обсудили ситуацию, а Александр попал в заявку на матчи Лиги наций вместо травмированного Евгения Луценко.

3 сентября Россия сыграет против Сербии в Москве. Встреча со сборной Венгрии пройдет в Будапеште 6 сентября.



Ранее Дзюба рассказал об улаженном конфликте с Соболевым.