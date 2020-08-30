«Краснодар» и «Ростов» поделили очки в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче шестого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Маркус Берг. У гостей мяч забил Матиас Норманн.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После шести туров «Ростов» набрал десять очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче команда примет московский «Локомотив».

«Краснодар» (8) располагается на девятой строчке. В седьмом туре клуб на выезде встретится с волгоградским «Ротором».

Ранее «Краснодар» и «Ростов» объявили составы на матч.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1

Голы: 0:1 — Норманн, 64; 1:1 — Берг, 72.