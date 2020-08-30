ЦСКА одержал разгромную победу над «Ахматом» в матче РПЛ

Московский ЦСКА нанес разгромное поражение грозненскому «Ахмату» в матче шестого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в столице Чеченской Республики, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Константин Кучаев, Кристиян Бистрович и Никола Влашич.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После шести туров ЦСКА набрал десять очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче армейцы примут московский «Спартак».

«Ахмат» (10) располагается на шестой строчке. В седьмом туре клуб дома сыграет с «Сочи».

Ранее «Ахмат» и ЦСКА объявили составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

Россия. Премьер-лига. 6-й тур

«Ахмат» (Грозный) — ЦСКА (Москва) — 0:3

Голы: 0:1 — Кучаев, 11; 0:2 — Бистрович, 88; 0:3 — Влашич, 90.