«Локомотив» объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук продолжит карьеру в бергамской «Аталанте», сообщается на официальном сайте «железнодорожников».

Отмечается, что между клубами существует принципиальная договоренность о переходе футболиста. Трансфер завершится, когда игрок пройдет медобследование.

Миранчук является воспитанником «железнодорожников». Всего он принял участие в 228 матчах, в которых забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач. В составе «Локомотива» он стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок России и один раз завоевал Суперкубок страны.

В прошлом сезоне хавбек принял участие в 27 матчах чемпионата России, в которых забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Миранчук попрощался с фанатами «Локомотива».