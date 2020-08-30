«Ахмат» и ЦСКА объявили составы на матч РПЛ
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Грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА объявили составы на матч шестого тура чемпионата России.
Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Семёнов, Ненахов, Харин, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Силва, Понсе.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Тикнизян, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Чалов.
Встреча между «Ахматом» и ЦСКА пройдет в столице Чеченской Республики. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 18.00 мск.