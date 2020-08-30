Два пилота «Формулы-1» попали в аварию на Гран-при Бельгии
Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци и гонщик «Уильмса» Джордж Расселл попали в аварию на Гран-при Бельгии «Формулы-1».
Инцидент произошел на десятом круге. Итальянец не справился с управлением и вылетел с трассы, врезавшись в ограждение. В результате столкновения болид получил серьезные повреждения, а отлетевшее колесо машины попало в колесо проезжавшего мимо Расселла и повредило его подвеску, после чего пилот «Уильямса» тоже врезался в отбойник.
Оба гонщика смогли самостоятельно покинуть болиды.
Гран-при Бельгии проходит на автодроме Спа-Франкоршам.
Ранее сообщалось, что испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс пропустит гонку Гран-при Бельгии «Формулы-1».
⚠️ SAFETY CAR ⚠️— Formula 1 (@F1) August 30, 2020
Giovinazzi comes off at Fagnes and Russell, taking avoiding action, gets taken off too. Both drivers are out of their cars.
#BelgianGP ���� #F1 pic.twitter.com/2ZdDT3E6Ha
Good to see both drivers look ok ��#BelgianGP ���� #F1 pic.twitter.com/JFZMuWIY75— Formula 1 (@F1) August 30, 2020