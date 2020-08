Два пилота «Формулы-1» попали в аварию на Гран-при Бельгии

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци и гонщик «Уильмса» Джордж Расселл попали в аварию на Гран-при Бельгии «Формулы-1».

Инцидент произошел на десятом круге. Итальянец не справился с управлением и вылетел с трассы, врезавшись в ограждение. В результате столкновения болид получил серьезные повреждения, а отлетевшее колесо машины попало в колесо проезжавшего мимо Расселла и повредило его подвеску, после чего пилот «Уильямса» тоже врезался в отбойник.

Оба гонщика смогли самостоятельно покинуть болиды.

Гран-при Бельгии проходит на автодроме Спа-Франкоршам.

Ранее сообщалось, что испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс пропустит гонку Гран-при Бельгии «Формулы-1».

⚠️ SAFETY CAR ⚠️



Giovinazzi comes off at Fagnes and Russell, taking avoiding action, gets taken off too. Both drivers are out of their cars.



#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/2ZdDT3E6Ha