Невилл: Месси играет мускулами

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мыслями о ситуации вокруг аргентинского нападающего Лионеля Месси, передает Sky Sports.

Месси намерен покинуть «Барселону», уже уведомил об этом руководство, он не приехал на медицинский осмотр в команду. Однако Невилл отметил, что сомневается в уходе форварда.

«Думаю, это политика и борьба за власть. Месси играет мускулами. Может, есть что-то большее, но, думаю, на этом все закончится», — заявил Невилл.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины призвал Месси завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз».