Гендиректор «Арсенала» поздравил арбитра с победой «Спартака»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов поздравил арбитра Алексея Матюнина с победой московского «Спартака» в матче шестого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. В концовке первого тайма полузащитник гостей Даниил Лесовой получил вторую желтую карточку за разговоры с арбитром.

«Поздравляю Матюнина с победой. Надеюсь, «Спартак» не будет сниматься с чемпионата», — цитирует Балашова «Спорт-Экспресс».

Ранее главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый высказался об удалении Лесового.