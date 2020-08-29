Суперкубок УЕФА находится под угрозой срыва
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Матч за Суперкубок УЕФА, который должны разыграть между собой «Бавария» и «Севилья», находится под угрозой срыва, сообщает The Times.
Игра должна состояться 24 сентября в Будапеште, однако с 1 числа Венгрия намерена закрыть границы для всех иностранных граждан из-за участившихся случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, проведение матча оказывается под угрозой.
Изначально Суперкубок должен быть быть разыгран в Порту, однако в Португалии прошел «Финал восьми» Лиги чемпионов, поэтому игру решили перенести в Будапешт.
Ранее сообщалось, что УЕФА определил самый красивый гол Лиги чемпионов сезона-2019/20.