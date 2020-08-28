УЕФА определил самый красивый гол Лиги чемпионов сезона-2019/20
Технические наблюдатели Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определили десять самых красивых голов Лиги чемпионов сезона-2019/20. Рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Первое место в списке занял гол нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Наполи» (3:1) в ответного матче 1/8 финала. Вторым стал мяч, забитый защитником мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммихом во встрече 1/2 финала против каталонского клуба (2:8). Замыкает тройку гол экс-полузащитника загребского «Динамо» Дани Ольмо в игре с «Манчестер Сити» (1:4).
Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не попал в сборную сезона Лиги чемпионов.
Топ-10 самых красивых голов Лиги чемпионов:
1. Лионель Месси («Барселона»);
2. Джошуа Киммих («Бавария»);
3. Дани Ольмо («Динамо» Загреб);
4. Лаутаро Мартинес («Интер»);
5. Серж Гнабри («Бавария»);
6. Марсель Забитцер («Лейпциг»);
7. Луис Суарес («Барселона»);
8. Дуглас Коста («Ювентус»);
9. Хаким Зиеш («Аякс»);
10. Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Технические наблюдатели УЕФА назвали свою десятку лучших голов #ЛигаЧемпионов-2019/20 ⚽️��— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 28, 2020
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