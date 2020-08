«Барселона» отказалась от встречи с Месси и настаивает на выплате отступных

Руководство «Барселоны» отказалось от встречи с нападающим Лионелем Месси, сообщает журналист Гийом Балаге в Twitter.

По информации источника, футболист вместе с юристами планировал провести беседу с представителями команды для обсуждения вопроса о досрочном расторжении контракта. Отмечается, что руководство намерено получить отступные в размере €700 млн.

Месси является воспитанником каталонской команды. Он дебютировал за основной состав в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 34 титула. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошлом сезоне он принял участие в 33 матчах чемпионата Испании, в которых забил 25 мячей и отдал 21 передачу.

После неудачного сезона аргентинец уведомил клуб о своем желании досрочно разорвать контракт.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы команды подписать соглашение с Месси.

