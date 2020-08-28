Роналду не попал в сборную сезона Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на официальном сайте символическую сборную прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.
В список из 23 игроков не попал нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Антони Лопеш («Лион»).
Защитники: Альфонсо Дэвис, Давид Алаба, Йозуа Киммих (все — «Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Деотшанкюль Юпамекано, Анхелиньо (оба — «РБ Лейпциг»).
Полузащитники: Тьяго Алькантара, Леон Горетцка, Томас Мюллер (все — «Бавария»), Уссем Ауар («Лион»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Марсель Забитцер («РБ Лейпциг»), Алехандро Гомес («Аталанта»).
Нападающие: Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба — «Бавария»), Неймар, Килиан Мбаппе (оба — «ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).
Победителем Лиги чемпионов сезона-2019/20 стала мюнхенская «Бавария». В финале турнира немецкий клуб переиграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0.
Ранее сообщалось, что Нойер признан игроком недели в Лиге чемпионов.