РУСАДА обратится к правоохранителям по деятельности Гануса

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что учредители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) поручили исполняющему обязанности генерального директора организации Михаилу Буханову обратиться в правоохранительные органы в связи с деятельностью предыдущего главы организации Юрия Гануса.

«Хотел бы проинформировать вас о том, что учредители дали поручение исполняющему обязанности генерального директора обратиться с соответствующим заявлением по факту выявленных нарушений в правоохранительные органы РФ», — цитирует Позднякова ТАСС.

28 августа общее собрание учредителей организации единогласным решением отправило Гануса в отставку. Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал уволить гендиректора из-за нарушений, которые выявили в ходе аудиторской проверки.

Ранее депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась об увольнении Гануса.