НХЛ приостановит розыгрыш Кубка Стэнли на два дня из-за беспорядков

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на два дня отложит матчи розыгрыша Кубка Стэнли в связи с массовыми беспорядками в США. Об этом написал журналист Рено Лавуа у себя в Twitter-аккаунте.

Ожидается, что турнир будет возобновлен в ночь с 29 на 30 августа по московскому времени.

Напомним, что причиной очередных волнений стали действия полицейского города Кенош, который дважды выстрелил в спину темнокожему американцу Джейкобу Блейку. Потерпевший садился в машину после того, как попытался пресечь драку между двумя женщинами. После этого в США началась новая волна протестов.

Ранее агент высказался о травме Тарасенко.