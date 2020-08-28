Трамп прокомментировал бойкот в НБА

Президент США Дональд Трамп высказался о бойкоте игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

26 августа спортсмены отказались выходить на матчи плей-офф из-за насилия со стороны полицейских.

«Они стали похожи на политическую организацию, это нехорошо... Я не думаю, что это хорошо для спорта или для страны. Мало что знаю о протесте в НБА. Знаю, что их рейтинги были очень плохими, потому что, честно говоря, люди немного устали от НБА. Однако я мало что знаю о протестах», — цитирует главу государства Eurohoops.

Напомним, что причиной протеста стали действия полицейского города Кенош, который дважды выстрелил в спину темнокожему американцу Джейкобу Блейку. Потерпевший садился в машину после того, как попытался пресечь драку между двумя женщинами. После этого в США началась новая волна протестов.

Ранее владельцы «Милуоки» поддержали бойкот игроков.