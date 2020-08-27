Сборная России по художественной гимнастике не поедет на ЧЕ в Киев

Сборная России по художественной гимнастике не поедет на чемпионат Европы в Киев, сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза.

Причина отсутствия российских спортсменов не уточняется.

Планируется, что турнир пройдет с 26 по 28 ноября. Окончательно сроки проведения соревнований будут утверждены 28 сентября.



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