«Бавария» не будет пытаться подписать Месси

Мюнхенская «Бавария» не будет пытаться подписать нападающего каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает Bayern & Germany.

По словам председателя правления немецкого клуба Карла-Хайнца Румменигге, подобная сделка будет противоречить ценностям и философии команды, а также заявил, что «Баварии» банально не хватит средств, чтобы осуществить данную сделку.

Функционер отметил, что новости об уходе Месси из стана сине-гранатовых вызывают у него печаль, так как 33-летний форвард написал историю своей команды и заслуживает в ней завершить профессиональную карьеру.

Ранее сообщалось, что 57-летний специалист Роландо Маран возглавил «Дженоа».