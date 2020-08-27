Шведский нападающий Златан Ибрагимович не договорился с «Миланом» о новом контракте. Об этом сообщает его агент Мино Райола.

Отмечается, что в СМИ появилась информация о том, что «россонери» смогли прийти к соглашению с представителем 38-летнего форварда о новом трудовом договоре, согласно которому скандинав зарабатывал бы порядка €7 млн за сезон.

Напомним, что в прошедшем сезоне Серии А Ибрагимович провел 18 матчей, забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси сообщил своему бывшему партнеру Неймару о переходе в «Манчестер Сити».