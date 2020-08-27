«Аталанта» опережает «Милан» в борьбе за Алексея Миранчука

Бергамская «Аталанта» опережает «Милан» в борьбе за полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По информации источника, «Аталанта» усилила интерес к футболисту и приступила к более интенсивным переговорам с «железнодорожниками».

В прошлом сезоне хавбек принял участие в 27 матчах чемпионата России, в которых забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Миранчук получил травму в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».