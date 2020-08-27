«Филадельфия» в овертайме обыграла «Айлендерс» и сравняла счет в серии

«Нью-Йорк Айлендерс» проиграл в овертайме «Филадельфии Флайерз» во втором матче полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 4:3. В составе победителей дубль оформил Кевин Хейз, также отличились Шон Кутюрье и Филипп Майерс. У проигравшей команды шайбы забросили Андерс Ли, Энтони Бовиллье и Жан-Габриэль Пажо.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов был заменен на 16-й минуте после третьей пропущенной шайбы.

«Филадельфия» сравняла счет в серии до четырех побед — 1-1. Третий матч пройдет 28 августа.

Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» уступил «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ. Кубок Стэнли. Восток. 1/2 финала. 2-й матч

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия, США) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк, США) — 4:3 (3:0, 0:1, 0:2)

1:0 — Хейз (Конечны, Браун) — 01:57

2:0 — Хейз (Фараби) — 09:43

3:0 — Кутюрье (Жиру, Санхайм) — 15:09

3:1 — Ли (Барзал, Ледди) — 31:45 (5x4)

3:2 — Бовиллье (Бейли) — 51:11

3:3 — Пажо (Пелеч) — 57:51

4:3 — Майерс (Кутюрье) — 62:40