«Манчестер Сити» готов заплатить за Месси €200 млн

Английский «Манчестер Сити» готов заплатить за форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси €200 млн, сообщает журналист Танкерди Палмери в Twitter.

Отмечается, что «горожане» готовят официальное предложение по трансферу аргентинца.

Аргентинец выступает за сине-гранатовых с 2003 года. Сообщалось, что форвард решил воспользоваться опцией соглашения, которая позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке в конце каждого сезона.



Ранее сообщалось о том, что Месси не перейдет в парижский «ПСЖ».

BOMBA!

Il Manchester City ha messo da parte fino a 200m€ per Messi, con un'offerta che sarà composta da soldi+giocatori.

La prossima settimana sarà a Barcellona per aprire la trattativa, per questo Messi ha deciso di recarsi agli allenamenti lunedì per non irretire il club