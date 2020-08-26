Соболев пообещал поговорить с Черчесовым и Дзюбой

Игрок московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свой невызов в сборную России на матчи Лиги наций, передает «Чемпионат.com».

Напомним, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов объяснил свое решение тем, что у футболиста конфликт с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артемом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Все произошло в игре, все остается на поле», — сказал Соболев.

Ранее генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о невызове Соболева в сборную.