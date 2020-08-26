«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в гонке за Месси
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«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» являются главными фаворитами в борьбе за аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает Diario Sport.
По информации источника, представители обеих команд уже связались с окружением футболиста. При этом одним из главных факторов остается то, что клубы готовы заплатить компенсацию за форварда, если это будет необходимо.
Стоит отметить, что также претендентами на Месси называют «Интер» и «Манчестер Сити».
Аргентинский нападающий намерен в летнее трансферное окно покинуть «Барселону».
Ранее сообщалось, что опубликован факс, в котором Месси просит «Барселону» отпустить его.