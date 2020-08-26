СМИ узнали, почему Месси решил покинуть «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси решил покинуть клуб из-за дружбы с Луисом Суаресом, утверждает El Mundo Deportivo.

По информации источника, именно тесные отношения капитана каталонцев с уругвайцем стали причиной того, что Месси запросил у «Барсы» расторжение контракта в одностороннем порядке. Дело в том, что новый главный тренер каталонцев Рональд Куман и руководство сине-гранатовых больше не рассчитывали на Суареса и сообщили ему, что он будет должен покинуть клуб.

Уточняется, что после поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов Месси и Суарес вместе проводили время и поддерживали друг друга.

Ранее Суарес отреагировал на пост Карлеса Пуйоля про Месси.