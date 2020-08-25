Месси решил уйти из «Барселоны» из-за разговора с Куманом

Футболист каталонской «Барселоны» Лионель Месси решил уйти из команды из-за разговора с наставником Рональдом Куманом, сообщает Football Espana.

«Я не буду гибким, ты должен думать о команде», — сказал специалист футболисту.

Данные слова расстроили Месси. Он решил расторгнуть контракт с сине-гранатовыми.

Аргентинец выступает за сине-гранатовых с 2003 года. Сообщалось, что форвард решил воспользоваться опцией соглашения, которая позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

Ранее некоторые члены совета директоров «Барселоны» подали в отставку из-за возможного ухода Месси.