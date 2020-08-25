Экс-президент «Барселоны»: желание Месси недостаточно, чтобы уйти

Экс-президент каталонской «Барселоны» Жоан Гаспар высказался о возможном уходе Лионеля Месси из клуба, передает Marca.

Функционер заявил, что желания игрока покинуть команду еще недостаточно для того, чтобы он смог уйти.

«Месси не сможет уйти. Он уйдет в 2021 году. Я видел контракт, и там все очень ясно. Действие пункта истекло в июне, назад его не вернуть», — сказал Гаспар.

Также Гаспар добавил, что контракты существуют для того, чтобы выполнять их условия.



Ранее некоторые члены совета директоров «Барселоны» подали в отставку из-за возможного ухода Месси.