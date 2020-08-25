Черчесов — о Малкоме: если юридически он сможет играть, то будем рассматривать его

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов порассуждал о возможной натурализации игрока петербургского «Зенита» Малкома, передает Sport24.

«Мы никого ни о чем не просим и не будем. Каждый свое решение принимает сам по той или иной причине Если юридически он сможет играть, то мы будем рассматривать его. Как и всех остальных», — сказал Черчесов.

Бразилец выступает за сине-бело-голубых с 2019 года.



Ранее Черчесов высказался о возможном переходе Алексея Миранчука из московского «Локомотива» в итальянскую «Аталанту».