Мостовой прокомментировал информацию о том, что Соболев не вызван в сборную из-за конфликта с Дзюбой

Экс-игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что Александр Соболев не вызван в сборную России из-за конфликта с Артемом Дзюбой, передает Sport24.

Мостовой отметил, что в какой-то степени такое может быть.

«Хочешь не хочешь, а конфликты бывают и существуют между игроками в каких-то матчах, без этого в футболе никуда. С другой стороны, не стоит расстраиваться никому. У Соболева все впереди», — Добавил Мостовой.

Ранее Станислав Черчесов объявил состав сборной России на Лигу наций.