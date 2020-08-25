На матч за Суперкубок УЕФА могут допустить зрителей

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о том, что матч за Суперкубок УЕФА может пройти при частичном присутствии зрителей, передает сайт организации.

Поединок, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и испанская «Севилья», пройдет в Будапеште.

«Мы надеемся использовать Суперкубок УЕФА в Будапеште как пилотный матч, с которого начнется возвращение болельщиков на трибуны в наших турнирах», — заявил Чеферин.

Отмечается, что остальные игры до дальнейшего распоряжения будут проходить за закрытыми дверями.

Ранее УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2019/20.