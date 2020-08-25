Шайба Радулова помогла «Далласу» победить «Колорадо»

В очередном матче розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли 2020 года «Даллас Старз» обыграл «Колорадо Эвеланш».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей со счетом 2:5.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джо Павелски, Радек Факса, Александр Радулов, Эса Линделль и Джейми Олексяк.

У проигравшей команды отличились Натан Маккиннон и Микко Рантанен.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 0:2 в пользу «звездных».

Напомним, что все команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проводят оставшиеся матчи в двух городах (Торонто и Эдмонтоне), чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов прокомментировал свою игру в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Филадельфии Флайерз».