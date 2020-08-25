Радулов забросил пятую шайбу в сезоне плей-офф НХЛ

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Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов забросил пятую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард отличился во втором матче полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ против «Колорадо Эвеланш».

После двух периодов «Даллас» ведет со счетом 4:1, Радулов стал автором третьего гола своей команды. Ему ассистировали Джейми Бенн и Миро Хейсканен.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» потерпела крупное поражение от «Айлендерс».